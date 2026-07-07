Sigfrido Ranucci: "Convinto dell'innocenza di Valter Lavitola, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia"

"È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Valter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che è stato oggetto di nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, della sua innocenza. Tuttavia, sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia". Così il giornalista Sigfrido Ranucci ha commentato l'indagine a carico dell'imprenditore Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report avvenuto a Pomezia (Roma) nell'ottobre 2025.