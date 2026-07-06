Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: sarebbe il presunto mandante

C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di "Report" vive con la famiglia.
La perquisizione
Nei giorni scorsi Lavitola è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer dell'indagato. A Lavitola e ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato vengono contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo in luogo pubblico, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso.
Il movente
Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia portato all'organizzazione dell'attentato. Al momento il movente resta ancora da accertare. Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti c'è anche una fotografia pubblicata nel 2023 dal quotidiano Il Riformista, nella quale Lavitola e Ranucci erano ritratti insieme in un ristorante romano dell'imprenditore.
L'audizione
Dopo gli arresti dei presunti esecutori, Ranucci è stato ascoltato in Procura come persona informata sui fatti. "Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, stanno lavorando a 360 gradi", ha dichiarato il giornalista al termine dell'audizione. "Mi hanno prima di tutto chiesto se conoscevo gli arrestati di martedì e abbiamo ripercorso alcune vecchie inchieste di Report che hanno riguardato l'area geografica in cui vivevano i componenti della banda", ha aggiunto.