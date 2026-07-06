Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: sarebbe il presunto mandante

Nei giorni scorsi Lavitola è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer dell'indagato. A Lavitola e ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato vengono contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo in luogo pubblico, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso.