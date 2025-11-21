Attentato a Ranucci, spunta ipotesi della camorra: ascoltati testimoni in Procura

La Procura di Roma ha acquisito nuove testimonianze nell'indagine sull'attentato che ha preso di mira il giornalista Sigfrido Ranucci. I magistrati hanno approfondito il contenuto di una lettera anonima arrivata recentemente alla redazione di Report, nella quale sarebbero indicati possibili collegamenti tra l'episodio del 16 ottobre e un'inchiesta televisiva dedicata a un presunto traffico di armi riconducibile a gruppi criminali di area camorristica.