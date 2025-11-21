Logo Tgcom24
Cronaca
Nuovi elementi nell'inchiesta

Attentato a Ranucci, spunta ipotesi della camorra: ascoltati testimoni in Procura

I magistrati esaminano una segnalazione arrivata alla redazione di Report, mentre proseguono gli accertamenti su un episodio avvenuto in un cantiere navale

21 Nov 2025 - 18:35
La Procura di Roma ha acquisito nuove testimonianze nell'indagine sull'attentato che ha preso di mira il giornalista Sigfrido Ranucci. I magistrati hanno approfondito il contenuto di una lettera anonima arrivata recentemente alla redazione di Report, nella quale sarebbero indicati possibili collegamenti tra l'episodio del 16 ottobre e un'inchiesta televisiva dedicata a un presunto traffico di armi riconducibile a gruppi criminali di area camorristica. 

A riferire la notizia è Il Fatto Quotidiano secondo cui il sostituto procuratore Carlo Villani, titolare del fascicolo, ha ascoltato il giornalista Daniele Autieri e l'ex amministratore delegato della Canteri Navale Vittoria, Francescomaria Tuccillo. Autieri, lo scorso 24 settembre, si trovava nei locali della società per realizzare un servizio quando alcuni dipendenti notarono due casse con dentro mitragliatrici da guerra prive di registrazione. Su quell'episodio è già in corso un procedimento della Procura di Rovigo. La comunicazione anonima giunta alla trasmissione è stata poi inoltrata ai carabinieri, insieme alla denuncia presentata dai giornalisti coinvolti.

