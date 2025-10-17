L'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e quella della figlia sono state distrutte, e completamente avvolte dalle fiamme nella notte, a Pomezia a causa di una bomba. A renderlo noto è lo stesso giornalista sui social. Le automobili erano parcheggiate davanti alla sua casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. "Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere", ha scritto Ranucci che in un primo momento ha parlato di due bombe. Nello scoppio nessuno è rimasto ferito. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "Rafforzata al massimo la protezione". L''ordigno rudimentale, che conteneva circa un chilo di esplosivo, non è stato azionato a distanza o con un timer ma è stato lasciato, presumibilmente con la miccia accesa, tra due vasi esterni alla villetta.