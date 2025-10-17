Meloni: "Ferma condanna per grave atto intimidatorio a Ranucci"

"Hanno fatto esplodere le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia, davanti alla loro casa: un ordigno che avrebbe potuto uccidere. Ci auguriamo che le indagini siano veloci e che si sappia subito la verità su quanto accaduto, su chi ha commesso l'attentato. Il dovere più urgente che abbiamo, soprattutto la politica, è stare al fianco di Ranucci, senza se e senza ma". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Ogni mezza frase, ogni parola a metà - prosegue - può suonare come tentativo di delegittimazione. E abbiamo purtroppo imparato dal passato recente di questo Paese che non esiste bersaglio più semplice che un uomo lasciato solo. Con Ranucci, con la sua famiglia - conclude Fratoianni - e con tutta la redazione di Report".