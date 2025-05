Stampa e reclusione, nel 2025 in carcere 567 giornalisti e operatori media

"Indice di libertà al minimo storico" Nel Barometro di Rsf scorrono i nomi di freelance, direttori, redattori di carta stampata e media online, giornalisti investigativi, blogger, interpreti, documentaristi, attivisti per i diritti umani, rappresentanti di associazioni di scrittori. Sono invece 55, sempre stando a Rsf, i giornalisti attualmente tenuti in ostaggio: 38 in Siria, 9 in Iraq, 4 in Yemen, 2 in Mali, 1 in Messico e 1 in Camerun. Più in generale, nell'ultima Classifica della libertà di stampa nel mondo pubblicata lo scorso 2 maggio, l'Ong ha lanciato l'allarme su una "situazione globale difficile", con l'indice della libertà al minimo storico, chiusure massicce di media, un "inquietante peggioramento" negli Usa di Donald Trump e situazioni "problematiche", "difficili" o addirittura "molto gravi" in tre quarti dei 180 Paesi presi in esame.