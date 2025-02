Cecilia Sala: ringraziare Meloni? Prima cosa che ho fatto al mio arrivo dall'Iran

"Ringraziare Giorgia Meloni è stata la prima cosa che ho fatto atterrata a Ciampino, e mi è venuto dal cuore, davanti alle telecamere sotto casa mia, su Instagram, insomma ho veramente ringraziato Giorgia Meloni, il governo, i servizi di sicurezza italiani a cuore aperto, per un'operazione che a me ha salvato la vita". Lo ha ribadito la giornalista Cecilia Sala dopo le polemiche nate perché non avrebbe ringraziato il premier per la liberazione. Cecilia Sala è stata arrestata in Iran il 19 dicembre ed è poi tornata in Italia l'8 gennaio.