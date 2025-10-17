Logo Tgcom24
DAVANTI ALLA LORO ABITAZIONE

Esplose le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia

Sui social il post del conduttore di Report: "Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere"

17 Ott 2025 - 02:39
© Ansa

© Ansa

L'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. A renderlo noto è lo stesso giornalista sui social. "Due ordigni - si legge nel post - hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere". Nello scoppio nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini della Digos e i vigili del fuoco.

