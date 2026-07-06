Treni, stop per lavori a Firenze: l'Italia è divisa in due | Ritardi anche su linea alternativa
Il blocco interessa la linea tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Problemi anche a Milano Centrale
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Si preannuncia una settimana complicata per i viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica 5 luglio l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento, si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
Disagi contenuti per chi viaggia con alta velocità, per i pendolari...
L'interruzione divide di fatto in due l'Italia ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Alla stazione di Campo di Marte i disagi maggiori e lo smarrimento sono per i pendolari e gli utenti dei treni regionali, che arrivano soprattutto dal Valdarno e dalla linea aretina. Se i viaggiatori dell'alta velocità in arrivo dal sud sono subito instradati verso le vicine navette sostitutive che, scortate dalla polizia municipale arrivano poi a Santa Maria Novella, gli utenti dei regionali vengono invece diretti verso dei bus appositamente allestiti che portano alla tramvia. Con loro anche i viaggiatori dei treni Italo.
Problemi anche sulla linea alternativa
Non solo la linea alta velocità della Toscana, ma questa mattina si sono registrati disagi anche lungo la linea Tirrenica, vicino a Follonica (provincia di Grosseto), dove un guasto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità, Intercity e Regionali. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50. Fino al 10 luglio, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano/Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo.
Turisti smarriti
Nonostante la molta e dettagliata comunicazione sull'evento, alcuni, spesso stranieri o turisti, che scendono dai treni locali non si sono informati e rimangono momentaneamente smarriti, dirigendosi poi insieme agli altri verso la fermata del bus preposta una volta chieste informazioni. Qualcuno resta contrariato, teme di perdere coincidenze con altri treni locali, ma poi si affretta per prendere i bus, che passano con regolarità. Numeroso il personale di Ferrovie, insieme alla protezione civile, che assiste, fornisce informazioni e instrada i passeggeri al loro arrivo in stazione. In generale la situazione resta scorrevole e sotto controllo e anche a Santa Maria Novella, dove arrivano i viaggiatori dal nord Italia e che devono raggiungere Campo di Marte per proseguire il loro itinerario, la situazione è definita tranquilla. Gli utenti dell'Alta velocità vengono diretti, attraverso il Binario 16, al piazzale Montelu.
Problemi anche a Milano Centrale
La settimana inizia male anche per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate.