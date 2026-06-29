Trasporti, dai mezzi pubblici agli aerei: ecco gli scioperi di luglio

Luglio sarà un mese ricco di scioperi nel settore dei trasporti. Dagli aerei ai mezzi pubblici fino ai treni: ecco tutte le date.
Trasporto aereo
Il 5 luglio, sono previsti diversi scioperi per quanto riguarda il trasporto aereo: tra questi, uno di 24 ore del personale Enav dell'aeroporto di Milano Malpensa e uno nazionale di 24 ore del, come si legge nel "prospetto degli scioperi dei trasporti" sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti". Stop di 24 ore anche del personale navigante easyJet. Inoltre, il personale Adr Security aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) si ferma per 8 ore (dalle 10 alle 18). Si segnalano anche lo sciopero di 4 ore (dalle 14 alle 18) del personale FedEx di Malpensa e quello del personale Asc Handling dell'aeroporto di Catania Fontanarossa sempre dalle 14 alle 18. Infine, il 21 luglio, è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Alha e Mle-Bcube all'aeroporto di Milano Malpensa.
Trasporto ferroviario
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, dalle 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio, è previsto uno sciopero del personale di Mercitalia Shunting & Terminal; sempre il 7 luglio, dalle 9 alle 17, ci sarà lo sciopero regionale di 8 ore del personale Rfi - Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo. Dalle 3 del mattino del 9 luglio fino alle 2 del 10 luglio, è invece previsto uno stop nazionale del personale operativo equipaggi di Italo.
Trasporto pubblico locale
Nel mese di luglio ci saranno anche diversi stop nel trasporto pubblico locale. Si parte il 5 luglio, con uno sciopero di 24 ore del personale delle Autolinee Toscane bacino di Firenze, mentre il 6 ci sarà uno stop di 24 ore del personale dell'AMTS di Catania. Sempre il 6, è previsto uno sciopero di quattro ore (dalle 18:30 alle 22:30) del personale di Autolinee Toscane sede operativa di Prato. L'11 luglio si fermerà per 24 ore il personale Amat di Palermo. Il 20 luglio toccherà per 24 ore al personale Csc Mobilità di Latina e per quattro - dalle 19 alle 23 - ai lavoratori delle Autolinee Toscane bacino urbano di Firenze.