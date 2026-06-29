Trasporti, dai mezzi pubblici agli aerei: ecco gli scioperi di luglio

Il 5 luglio, sono previsti diversi scioperi per quanto riguarda il trasporto aereo: tra questi, uno di 24 ore del personale Enav dell'aeroporto di Milano Malpensa e uno nazionale di 24 ore del, come si legge nel "prospetto degli scioperi dei trasporti" sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti". Stop di 24 ore anche del personale navigante easyJet. Inoltre, il personale Adr Security aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) si ferma per 8 ore (dalle 10 alle 18). Si segnalano anche lo sciopero di 4 ore (dalle 14 alle 18) del personale FedEx di Malpensa e quello del personale Asc Handling dell'aeroporto di Catania Fontanarossa sempre dalle 14 alle 18. Infine, il 21 luglio, è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Alha e Mle-Bcube all'aeroporto di Milano Malpensa.