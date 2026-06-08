Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno: quali sono le fasce di garanzia

L’11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3:00 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2:00 di venerdì 12 giugno. All’orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.