Milano, venerdì nero "a metà": sciopero Atm confermato ma accorciato per il concerto di Radio Italia

Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta, per i mezzi Atm di Milano nella giornata di venerdì 15 maggio. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Al Cobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio.