Milano, venerdì nero "a metà": sciopero Atm confermato ma accorciato per il concerto di Radio Italia

Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta, per i mezzi Atm di Milano nella giornata di venerdì 15 maggio. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Al Cobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio.
Nodo privatizzazioni
Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Al Cobas chiede lo stop al progetto "Milano Next" e la trasformazione di Atm in un'azienda speciale del Comune di Milano. Secondo il sindacato, i servizi affidati tramite appalti e subappalti dovrebbero tornare sotto gestione pubblica diretta. Tra le richieste avanzate dai lavoratori c'è anche un intervento sulla sicurezza del personale viaggiante. Il sindacato denuncia un aumento delle aggressioni ai conducenti e sollecita l'installazione di sistemi di protezione passiva.