"A mezzanotte era partito il fermo, si stavano predisponendo i presidi quando una vettura a forte velocità nei pressi di Caserta ha travolto un padroncino che stava organizzando il presidio e che è morto", ha detto all'Ansa Maurizio Longo, segretario generale di Unatras. "Dall'alba abbiamo iniziato gradualmente a sospendere il fermo perché questa cosa ci ha sconvolto. Era una persona con famiglia". Dalla mezzanotte di domenica il blocco dell'autotrasporto sarà sospeso.