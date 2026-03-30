La procedura per il fermo delle imprese del settore degli autotrasporti è stata sottoscritta nel 2001 e deve seguire un determinato iter per poi, in ultimo, essere autorizzata prima di essere messa in pratica. "Non siamo stati autorizzati a fermarci, ma lo faremo lo stesso" afferma il segretario Longo che aggiunge "c'è un'emergenza, ci vengono fatte continue proposte ma nessuno offre mai una soluzione adeguata, molte imprese hanno già incrociato le braccia e dal 20 al 25 aprile prossimi le incroceremo tutti".