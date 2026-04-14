Roma, investì e uccise due turiste belghe: condannato a 11 anni e mezzo

Il Tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga, per avere travolto e ucciso con la propria auto le giovani studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, investite sulla diramazione per l'Aquila del Gra l'8 ottobre del 2022 mentre stavano prestando soccorso a un automobilista coinvolto in un precedente incidente. L'imputato viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aveva la patente sospesa.