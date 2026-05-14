Electrolux, i sindacati: "Sciopero il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Mimit"

Sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso, per la giornata di lunedì 25 maggio, il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi (Ancona). E siccome la vertenza, viene spiegato, "non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane", il coordinamento ha stabilito ulteriori "scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come nelle lotte della stagione 2013-2014".