Electrolux taglia 1.700 posti e chiude lo stabilimento di Ancona: è sciopero nazionale

Nel confronto con i rappresentanti dei principali sindacati, l'azienda svedese avrebbe categoricamente escluso una possibile partnership con Midea (colosso cinese leader della produzione di elettrodomestici) simile a quella già avviata negli Stati Uniti. La decisione pesa sul distretto degli elettrodomestici del comune di Fabriano (in provincia di Ancona), già colpito negli ultimi anni da numerose crisi industriali. "La multinazionale svedese ha confermato l'intenzione di non voler più produrre cappe in Italia, ma solo in Polonia" ha commentato Pierpaolo Pullini, segreteria provinciale della Fiom. Per l'esponente sindacalista "si tratta dell'ennesimo duro colpo al distretto degli elettrodomestici del fabrianese. Un dramma per tanti lavoratori che hanno difficoltà a ricollocarsi". I sindacati chiedono ora il ritiro del piano industriale e l'apertura immediata di un tavolo al Mimit per tentare di salvare occupazione e produzione.