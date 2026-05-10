La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di volo di EasyJet, che si fermeranno dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, che denunciano il mancato avanzamento delle trattative per il rinnovo del contratto e un progressivo peggioramento delle relazioni industriali. Secondo i sindacati, la mobilitazione arriva dopo mesi di confronto senza risultati concreti. Nei mesi scorsi erano già stati proclamati altri scioperi: uno di quattro ore il 31 gennaio e un secondo di 24 ore il 26 febbraio. Alla base della protesta restano le richieste di maggiori garanzie operative e condizioni di lavoro più sostenibili.