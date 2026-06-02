Secondo quanto deciso dagli iscritti in una votazione interna, lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno. I Tfl ha assicurato di poter garantire al massimo fino a metà dei servizi, ma alcune linee cruciali, quali la Circle, la Piccadilly, la Metropolitan e la Central risultano completamente ferme o "sospese". Scene di caos si sono viste in importanti stazioni di snodo come King's Cross St Pancras, dove gli accessi sono stati sbarrati già a partire dalla serata di lunedì, mentre code e sovraffollamenti sono segnalati sui bus (malgrado l'aggiunta di servizi extra) e sui treni delle linee urbane gestite indipendentemente dalla cosiddetta tube: Overground, Elizabeth line e DLR.