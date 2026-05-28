Sciopero generale il 29 maggio, ecco i settori a rischio | Gli orari e le fasce di garanzia per i trasporti
La mobilitazione è stata proclamata da diversi sindacati e coinvolgerà pubblico e privato: possibili disagi dalla sanità ai trasporti. Durerà 24 ore
Sciopero generale proclamato per venerdì 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base , insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit: l'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
Come sottolineato dal ministero dei Trasporti, il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio. L’agitazione per il settore ferroviario è fissata per le 21 di giovedì 28 maggio per poi concludersi 24 ore dopo. I collegamenti marittimi verso le isole minori si fermeranno da mezzanotte fino alle 23.59 di venerdì, mentre quelli per le isole maggiori un’ora prima delle partenze del 29 maggio. Per quanto concerne le Autostrade, invece, lo scioperò sarà dalle 22 del 28 maggio e per le successive 24 ore. Per quanto concerne il settore sanitario saranno assicurate le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. A fermarsi sono anche i Vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista.
Quali sono i treni garantiti
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, Trenitalia ha sottolineato come “dalle ore 21 del 28 alle ore 21 del 29 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”. Per quanto riguarda i convogli a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili sul sito di Trenitalia. Per quanto riguarda invece il “trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21”. Anche Italo mette a disposizione l’elenco dei treni garanti durante lo sciopero.
Possibili disagi per il trasporto locale
A Roma Atac ha comunicato che venerdì 29 maggio il servizio sarà garantito solo dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Atm, l’azienda dei trasporti di Milano, ha fatto sapere che il trasporto pubblico potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. A Bologna per quanto riguarda autobus, filobus e corriere Tper, il servizio non sarà garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. Restano invece confermate le fasce di garanzia previste dalla normativa sul diritto di sciopero nel trasporto pubblico.
Coinvolto il settore aereo
L'Ente nazionale aviazione civile ha diffuso una serie di informazioni sottolineando che “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento”. Enac ha inoltre diffuso un elenco di voli garantiti, collegamenti aerei che dovranno comunque essere effettuati in base alle normative vigenti.
Incrocia le braccia anche il personale scolastico
Il ministero dell’Istruzione ha spiegato che la mobilitazione potrebbe comportare disagi nel settore e il cui impatto dipenderà dal livello di adesione del personale scolastico nei singoli istituti.