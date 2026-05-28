Sciopero generale il 29 maggio, ecco i settori a rischio | Gli orari e le fasce di garanzia per i trasporti

Sciopero generale proclamato per venerdì 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base , insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit: l'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.