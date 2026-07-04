Treni, dal 5 al 10 luglio cantieri a Firenze: 2,5 ore in più sulla Roma-Milano
Cantieri e tempi di viaggio più lunghi. Giani, presidente della Regione Toscana: "Ponte al Pino ha 140 anni, i lavori sono per la sicurezza dei pendolari". Ad agosto disagi anche su altre linee
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Disagi annunciati per i viaggiatori ferroviari, per l'apertura di cantieri con conseguenti deviazioni e allungamento dei tempi di percorrenza. Dal 6 al 9 luglio a Firenze la circolazione tra Campo di Marte e Rifredi sarà sospesa per i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. I treni potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali praticamente su tutte le linee. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si tratta di "un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito". L'intervento comporterà l'interruzione ferroviaria dalle ore 23 di domenica 5 luglio fino alle 4 di venerdì 10 luglio, replicata poi dal 26 al 30 luglio per il montaggio del nuovo impalcato. In entrambi i casi saranno sospesi i collegamenti tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni anche sui treni nazionali sul nodo fiorentino.
Disagi su scala nazionale
I tempi di percorrenza, per chi viaggia con l'Alta velocità, avranno un incremento fino a 2 ore e 30 minuti perché i convogli verranno deviati sulla linea Tirrenica. Saranno assicurati quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso il Nord, nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso il Sud. Per alcuni servizi sarà inoltre necessario utilizzare autobus sostitutivi con un'ulteriore estensione dei tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza.
Gli altri cantieri lungo lo stivale
I lavori avviati in tutto il Paese da Rete Ferroviaria Italiana interessano diverse linee tra luglio e agosto. La linea Milano-Venezia subirà una interruzione dal 2 al 16 agosto, tra Verona e Vicenza. Dal 10 al 17 agosto, interruzione di otto giorni per la linea Milano-Bologna tra Piacenza Est e Melegnano.
Dal 3 giugno al 30 settembre sono previste le attività di manutenzione straordinaria del Ponte Po, che interesseranno la Milano-Genova. In particolare, dal 20 luglio al 28 agosto, è prevista l'interruzione completa della linea con soluzioni alternative e allungamenti dei tempi di viaggio. Disagi anche per chi viaggia sulla Firenze-Roma. Dal 10 al 28 agosto, in programma una interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia.
La comunicazione di Rfi
L'azienda precisa che in Italia sono attivi 1.300 cantieri al giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete Ferroviaria Italiana si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all'operatività del PNRR e all'accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.