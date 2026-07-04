Treni, dal 5 al 10 luglio cantieri a Firenze: 2,5 ore in più sulla Roma-Milano

Disagi annunciati per i viaggiatori ferroviari, per l'apertura di cantieri con conseguenti deviazioni e allungamento dei tempi di percorrenza. Dal 6 al 9 luglio a Firenze la circolazione tra Campo di Marte e Rifredi sarà sospesa per i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. I treni potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali praticamente su tutte le linee. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si tratta di "un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito". L'intervento comporterà l'interruzione ferroviaria dalle ore 23 di domenica 5 luglio fino alle 4 di venerdì 10 luglio, replicata poi dal 26 al 30 luglio per il montaggio del nuovo impalcato. In entrambi i casi saranno sospesi i collegamenti tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni anche sui treni nazionali sul nodo fiorentino.