Il primo momento legato al progetto di inclusione si è svolto il 2 luglio, quando le prove generali dello spettacolo sono state aperte esclusivamente alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata organizzata insieme a M.A.N.I. Amiche ETS, associazione impegnata nel supporto e nell'integrazione sociale, e ha previsto un accesso libero con modalità studiate per garantire accoglienza e fruizione adeguata a esigenze specifiche.