Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni, la dedica e le foto con Ultimo
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In vista dell'appuntamento del 4 luglio, il cantautore ha annunciato una serie di iniziative pensate per rendere l'evento accessibile anche alle persone con disabilità
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Il concerto di Ultimo in programma il 4 luglio a Tor Vergata si prepara a diventare uno degli eventi musicali più imponenti mai organizzati in Italia, con oltre 200mila spettatori attesi nell'area della Vela di Calatrava. In vista del live, il cantautore romano ha annunciato una serie di iniziative speciali pensate per rendere l'evento accessibile anche alle persone con disabilità e ai pazienti oncologici o ricoverati in ospedale, con l'obiettivo dichiarato di trasformare il grande raduno in un appuntamento realmente inclusivo.
Il primo momento legato al progetto di inclusione si è svolto il 2 luglio, quando le prove generali dello spettacolo sono state aperte esclusivamente alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata organizzata insieme a M.A.N.I. Amiche ETS, associazione impegnata nel supporto e nell'integrazione sociale, e ha previsto un accesso libero con modalità studiate per garantire accoglienza e fruizione adeguata a esigenze specifiche.
Un'altra iniziativa particolarmente significativa riguarda la sera del 4 luglio: il concerto sarà trasmesso in diretta video anche al Policlinico di Tor Vergata, permettendo ai pazienti ricoverati di seguire lo show senza lasciare le corsie. Si tratta di una scelta pensata per includere chi, a causa delle proprie condizioni di salute, non potrebbe partecipare fisicamente all'evento.
Sul fronte organizzativo è stato predisposto un sistema di supporto dedicato agli spettatori con mobilità ridotta. Una rete di volontari sarà presente per fornire assistenza continua, accompagnando il pubblico e garantendo supporto logistico durante tutte le fasi dell'evento.
L'obiettivo non si limita alla rimozione delle barriere architettoniche, ma punta a costruire un'esperienza realmente inclusiva, in cui nessuno venga escluso dalla partecipazione al grande evento musicale.
Il live di Tor Vergata è destinato a entrare nella storia anche per i numeri: con circa 250mila biglietti venduti in poche ore già lo scorso anno, si prepara a diventare il secondo concerto con più spettatori paganti mai registrato a livello mondiale e il più grande in Italia.
Le richieste hanno portato molti fan ad arrivare con giorni di anticipo nell'area del concerto, adattandosi con tende e sacchi a pelo nei pressi di piazzale Giovanni Paolo II. Una volta dentro, il pubblico sarà distribuito in sei diverse aree, i cosiddetti "pit", ciascuno associato a un brano dell'artista, con alcuni settori posizionati a distanza significativa dal palco, aspetto che ha già generato discussioni sui social.
Per gestire l'afflusso record, la questura di Roma ha predisposto un piano di sicurezza rafforzato: chiusura delle strade nelle aree limitrofe già dal venerdì, apertura straordinaria delle linee metro per tutta la notte e attivazione di navette gratuite.
Anche Trenitalia ha previsto due treni speciali in partenza da Roma Termini diretti a Torino e Bari nelle prime ore del mattino. Diversi comuni italiani hanno inoltre organizzato pullman dedicati per agevolare il rientro degli spettatori, mentre gli ingressi al concerto apriranno già alle 7 del mattino di sabato.
Non mancano discussioni sui costi accessori, in particolare quelli legati ai parcheggi, con tariffe variabili tra 23 e 78 euro in base alla distanza dagli ingressi. Le aree riservate ai camper, invece, sono state individuate a Monte Compatri, Spinoretico e Campo Romano, con un costo fissato a 99 euro.
Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi (30 anni), è oggi uno degli artisti italiani più capaci di mobilitare il pubblico, pur non essendo il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Il suo seguito, particolarmente radicato a Roma ma diffuso in tutta Italia, è caratterizzato da una forte identità collettiva e da un legame molto stretto con l'artista.
I suoi fan vengono spesso descritti come una vera e propria "tribù", per il senso di appartenenza e la partecipazione costante ai concerti. Un fenomeno che richiama per intensità quello dei fan di Vasco Rossi, con un pubblico estremamente fedele e partecipe.
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