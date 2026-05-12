Ultimo, il nuovo album è "Il giorno che aspettavo"

Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album: si intitola "Il giorno che aspettavo" ed è il settimo disco di inediti da inizio carriera. Il disco arriverà il 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records ed è già disponibile da ora in pre-order.
"Il giorno che aspettavo" vedrà la luce a due anni dall'ultimo progetto discografico e conterrà dieci brani, tra cui i già editi "Acquario" e "Questa insensata voglia di te".
L'immagine scelta per accompagnare il disco richiama un universo sospeso tra sogno e realtà: uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell'infinito, firma visiva ormai ricorrente nel racconto di Ultimo. Mancano intanto poco meno di due mesi a "Ultimo 2026 - La favola per sempre", il live più grande di sempre, in programma il 4 luglio a Roma - Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato lo storico sold out di 250mila biglietti venduti in appena tre ore, un numero da record mai raggiunto prima.