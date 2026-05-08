Tredici Pietro presenta il nuovo album "Non guardare giù"
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Tredici Pietro © Instagram
Tredici Pietro torna al centro dell’attenzione, ma stavolta non per la musica. Negli ultimi mesi attorno al figlio di Gianni Morandi si rincorrono sempre più insistenti le voci - come riportato dal magazine Chi - su una nuova frequentazione. Dopo la lunga relazione con la storica ex Giulia, finita lontano dai riflettori, il rapper aveva scelto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato.
Il nome che circola con insistenza è quello di Dolma Lisa Dorijee, creator e modella molto seguita sui social. I primi sospetti sono nati online, tra contenuti pubblicati quasi negli stessi momenti e riferimenti che i fan più attenti non hanno ignorato.
A far crescere ulteriormente le indiscrezioni sono stati alcuni avvistamenti pubblici. Tredici Pietro e Dolma sono stati notati insieme al concerto di Frah Quintale all’Unipol Forum di Assago. Nessuna foto ufficiale di coppia, ma atteggiamenti molto complici.
Poi un altro dettaglio. Il 7 maggio i due hanno partecipato insieme al release party di Diss Gacha, accompagnati da amici. Anche lì niente effusioni plateali, ma sorrisi, sguardi e una sintonia evidente che ha alimentato ancora di più il gossip.
Classe 2004, Dolma Lisa Dorijee è una creator e modella con oltre 200 mila follower su Instagram. Vive a Milano e lavora nel mondo della moda praticamente da sempre. È stata lei stessa a raccontare di aver iniziato a fare la modella quando aveva appena due anni.
Sui social alterna shooting, viaggi e momenti di quotidianità. Tra le sue passioni ci sono anche fotografia, danza e recitazione. Negli ultimi mesi aveva già lasciato qualche piccolo indizio, pubblicando contenuti accompagnati proprio dalle canzoni di Tredici Pietro durante il periodo di Festival di Sanremo.
Per ora nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ma gli indizi continuano ad aumentare. E nel mondo dei social, come spesso accade, questi segnali non lasciano spazio a diverse interpretazioni.
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