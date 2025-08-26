Logo Tgcom24
L'annuncio ai follower

Gianni Morandi prende una pausa da Instagram e Facebook: cos'è il social detox e quali sono i vantaggi

"Ci vedremo tra un po' di tempo" ha detto il cantante ai suoi milioni di follower. Condividendo una scelta che ha molteplici vantaggi su ansia, depressione e sonno

26 Ago 2025 - 18:28
Gianni Morandi © Ansa

"Il telefono non ce la fa più a starmi dietro". Con queste parole Gianni Morandi ha salutato i suoi follower: prende una pausa dai social. Il cantante aveva già lasciato Facebook & co in passato. Nel 2023, infatti, più o meno nello stesso periodo dell'anno, aveva salutato gli utenti del web per poi ritrovarli dopo qualche mese. Una mossa insolita per l'artista, considerato una star su Facebook e Instagram, dove vanta 3,2 milioni di follower. Varie le reazioni nei commenti, da chi gli augura buon riposo a chi si rammarica per l'annunciato stop, a chi si sorprende e si interroga sui motivi di questa decisione. 

In realtà, lo stop del cantante non è una novità tra i vip. Diversi personaggi famosi scelgono di prendere una pausa dal mondo social. Si chiama "social detox" e i benefici di questa mossa digitale sono molteplici.

Che cos'è il social detox

 Il social detox è una sospensione volontaria e temporanea dai social media: può significare disattivarli del tutto, ridurre il tempo d’uso o filtrare i contenuti. L’obiettivo è interrompere il ciclo di notifiche, stimoli e confronto sociale per riequilibrare vita online e reale. Secondo gli esperti, a livello cerebrale, ogni “like” o commento genera picchi di dopamina. Nel tempo, però, il cervello si abitua e richiede stimoli sempre più intensi. Prendersi una pausa può permettere una sorta di “reset” dei circuiti cerebrali.

I benefici del social detox

 Le ricerche confermano benefici concreti. Uno studio durante le elezioni USA 2020 ha mostrato che cinque settimane senza Facebook o Instagram miglioravano felicità e riducevano ansia e depressione, soprattutto tra gli utenti più assidui. Una ricerca australiana su giovani donne ha rilevato miglioramenti nell’immagine corporea e nel benessere psicologico sia con disattivazioni complete sia con limiti di tempo. Altri dati mostrano che limitarsi a 10 minuti al giorno per piattaforma riduce solitudine e depressione. Analisi e studi riportano anche vantaggi su sonno, stress, soddisfazione di vita e chiarezza mentale.

Tuttavia, non è una cura miracolosa: in alcuni casi emerge un aumento della sensazione di isolamento, specie in chi usa i social come principale canale di connessione.  Inoltre, il cosiddetto “dopamine detox” è soprattutto un’etichetta: non si elimina la dopamina, si ricalibra il rapporto con gli stimoli digitali. In sintesi, dunque, prendersi una pausa dai social, anche breve, può alleggerire la mente, ridurre ansia e stress e migliorare il benessere complessivo, con benefici confermati da una crescente letteratura scientifica.

