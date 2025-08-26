Gianni Morandi prende una pausa da Instagram e Facebook: cos'è il social detox e quali sono i vantaggi

Le ricerche confermano benefici concreti. Uno studio durante le elezioni USA 2020 ha mostrato che cinque settimane senza Facebook o Instagram miglioravano felicità e riducevano ansia e depressione, soprattutto tra gli utenti più assidui. Una ricerca australiana su giovani donne ha rilevato miglioramenti nell’immagine corporea e nel benessere psicologico sia con disattivazioni complete sia con limiti di tempo. Altri dati mostrano che limitarsi a 10 minuti al giorno per piattaforma riduce solitudine e depressione. Analisi e studi riportano anche vantaggi su sonno, stress, soddisfazione di vita e chiarezza mentale.