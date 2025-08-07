Gianni Morandi in palestra a 80 anni: qual è l'allenamento giusto a "una certa età"?

Mani affondate in una fitball rosa, fiato sospeso, sorriso forzato ma determinato. L’immagine condivisa da Gianni Morandi sui social è tutto fuorché retorica: a 80 anni suonati, il cantante emiliano si mostra in palestra con il suo personal trainer, alle prese con esercizi di tonificazione. Un gesto che non ha nulla di nostalgico: è un manifesto. Un invito a non arrendersi, a non lasciarsi cadere, a credere che l’attività fisica non ha età. Basta adattarla, rispettare il corpo e sapere a chi affidarsi. Ma qual è l'allenamento giusto a "una certa età" e perché l'esercizio fisico è importante?