Qualità della vita per anziani, giovani e bambini: ecco i territori dove si vive meglio in Italia

Bolzano è la città che svetta nella graduatoria sulla "Qualità della vita degli over 65", seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma, per il secondo anno consecutivo, in testa nella speciale classifica rivolta ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni. Lecco è l'ideale per i bambini. C'è molto Nord-Est, infatti, nei territori dove la qualità della vita per anziani, giovani e bambini viene considerata migliore. Il Sud è in coda mentre le grandi città risultano penalizzate da diversi fattori.