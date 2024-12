Qualità della vita 2024: vince Bergamo, ultima Reggio Calabria

L’unica città metropolitana presente quest’anno nelle 10 in classifica è Bologna: mancano, dunque, altre grandi, come Milano e Firenze che scivolano più in basso, pur mantenendo leadership in categorie importanti per l’indagine. Il capoluogo lombardo vince, quasi ormai una tradizione, in "Affari e lavoro", mentre Firenze trionfa per la prima volta nell’Indice della Qualità della vita delle donne, indice sintetico che incrocia 12 parametri e confluisce nella classifica di tappa relativa alla demografia.