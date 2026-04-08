Gianni Morandi, il video di Pasqua conquista i fan: ma il silenzio di Tredici Pietro non passa inosservato
Tra sorrisi, musica e famiglia riunita, un dettaglio incuriosisce i follower: il cantante chiarisce subito sui social: "Non stava bene"
Un dettaglio non è passato inosservato e Gianni Morandi è intervenuto direttamente per motivare l'atteggiamneto del figlio Tredici Pietro nel giorno di Pasqua. Il cantante aveva condiviso il momento di festa con migliaia di fan: il video pubblicato su Instagram lo mostra intento a rompere un grande uovo di cioccolato, circondato dalla famiglia allargata: la moglie Anna Dan, i figli Marco, Marianna e Pietro, oltre ai nipoti. Tutti riuniti attorno a una tavola apparecchiata in giardino, immersi in un clima di serenità e condivisione. Ad accompagnare le immagini, il brano "Monghidoro", scritto per lui da Jovanotti.
Le immagini hanno generato un'ondata di entusiasmo che si sono tradotte in like a sei cifre e decine di commenti pieni di affetto da parte dei follower. Ma un dettaglio non è sfuggito e che ha fatto discutere. Tredici Pietro, nome d'arte del figlio Pietro Morandi, è apparso insolitamente silenzioso e poco coinvolto rispetto agli altri. Seduto in disparte e con un'espressione più seria, il giovane artista ha attirato l'attenzione degli utenti, che hanno iniziato a interrogarsi sul suo atteggiamento. A sottolinearlo con ironia è stato anche il fratello Marco, che nei commenti ha scherzato sull'entusiasmo di Pietro, scatenando ulteriori reazioni tra i fan.
La spiegazione di Morandi
A chiarire la situazione è stato lo stesso Gianni Morandi, intervenuto direttamente tra i commenti per rassicurare tutti. Il motivo del comportamento del figlio? Nulla di preoccupante: semplicemente non si sentiva molto bene in quel momento. Una spiegazione che ha immediatamente placato la curiosità dei follower, riportando l'attenzione sul clima positivo del video. Nonostante il piccolo giallo, l’entusiasmo attorno al video non si è affievolito. Anche a distanza di giorni, i fan continuano a lasciare messaggi di auguri e affetto alla famiglia Morandi e a chiedersi: ma cosa aveva Tredici Pietro?