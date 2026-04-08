Le immagini hanno generato un'ondata di entusiasmo che si sono tradotte in like a sei cifre e decine di commenti pieni di affetto da parte dei follower. Ma un dettaglio non è sfuggito e che ha fatto discutere. Tredici Pietro, nome d'arte del figlio Pietro Morandi, è apparso insolitamente silenzioso e poco coinvolto rispetto agli altri. Seduto in disparte e con un'espressione più seria, il giovane artista ha attirato l'attenzione degli utenti, che hanno iniziato a interrogarsi sul suo atteggiamento. A sottolinearlo con ironia è stato anche il fratello Marco, che nei commenti ha scherzato sull'entusiasmo di Pietro, scatenando ulteriori reazioni tra i fan.