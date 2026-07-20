Terapia di famiglia: quando il paziente diventa genero

Accanto ai protagonisti c'è un ensemble che non si limita ai ruoli di contorno: Cristiana Reali è Paloma, la moglie di Béranger; Claire Chust è Alice; Rayane Bensetti il rivale in amore; e, con la partecipazione di Thomas VDB, un eccentrico guru-naturopata protagonista di una delle scene più applaudite. Buona parte del film è girata sulle rive del Lago di Ginevra, tra Evian, Thonon-les-Bains e Yvoire, in una villa che Lemort considera "uno dei personaggi principali del film": il lago apparentemente calmo che si trasforma in tempesta è la metafora perfetta di un soggiorno idilliaco destinato a diventare un incubo.