Tutto sarebbe iniziato con un invito a un concerto nella Capitale. Giulia, entusiasta, ha accettato senza esitazioni. "Lui è più grande di me ed è un cantante", ha raccontato davanti a migliaia di spettatori. Il cantante, secondo la ricostruzione della ballerina, si sarebbe mostrato premuroso e galante, presentandola a tutta la sua squadra di lavoro. La serata si era conclusa con una notte trascorsa insieme, anche se - ha precisato lei stessa con ironia, chiarendo il significato del verbo in inglese - senza alcun contatto fisico, nemmeno un bacio.