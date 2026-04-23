Giulia Stabile “babysitter” di Luna Marì, Belen Rodriguez: “Le mie due piccoline”
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La ballerina si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata durante una tappa del tour mondiale di Rosalia ad Amsterdam. Sul web è subito partita la caccia al nome del misterioso artista
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Un concerto che doveva essere soltanto una serata magica si è trasformato in un'inattesa confessione pubblica. Protagonista è Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di "Amici" e conduttrice di "Tu si que vales", oggi impegnata nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalia. Durante la tappa di Amsterdam, la ballerina ha approfittato di un momento dello show per svelare al pubblico un retroscena sentimentale finora tenuto nascosto: una frequentazione con un cantante più grande di lei, rivelatosi però tutt'altro che libero...
Tutto sarebbe iniziato con un invito a un concerto nella Capitale. Giulia, entusiasta, ha accettato senza esitazioni. "Lui è più grande di me ed è un cantante", ha raccontato davanti a migliaia di spettatori. Il cantante, secondo la ricostruzione della ballerina, si sarebbe mostrato premuroso e galante, presentandola a tutta la sua squadra di lavoro. La serata si era conclusa con una notte trascorsa insieme, anche se - ha precisato lei stessa con ironia, chiarendo il significato del verbo in inglese - senza alcun contatto fisico, nemmeno un bacio.
la sorprendente scoperta sarebbe arrivata solo qualche settimana dopo, durante una cena con lo stilista del cantante. Una frase detta quasi per caso ha fatto crollare l'impalcatura di attenzioni costruita fino a quel momento: lo stilista avrebbe accennato a un'altra ragazza spagnola, indicandola come la fidanzata ufficiale dell'artista. Messo alle strette, lui avrebbe negato tutto, giurando che quella relazione era ormai archiviata e dichiarando a Giulia di provare qualcosa di autentico nei suoi confronti. Poco dopo, però, è sparito. "Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto", ha concluso lei.
Dopo il video della confessione, diffuso rapidamente dai fan presenti al concerto, su X è partito un vero e proprio totonomi, che ha acceso la curiosità di migliaia di interessati. Il candidato più gettonato tra gli utenti dei social sarebbe quello di Irama, ma al momento nessun elemento concreto permette di ricondurre con certezza il racconto all'artista, anche lui uscito dalla scuola di Maria De Filippi.
L'identikit fornito dalla ballerina, cantante italiano più grande di lei, con un concerto romano all'attivo e una fidanzata spagnola, ha alimentato la discussione social, ma senza conferme ufficiali. Resta da capire se Giulia deciderà di aggiungere altri dettagli nei prossimi giorni o se preferirà lasciare che l'identità del misterioso artista rimanga avvolta nel silenzio.
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