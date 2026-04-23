Avocado, ogni italiano ne consuma 1,1 kg l'anno: a guidare il boom i giovani under 34

In dieci anni il consumo pro capite europeo di avocado è più che raddoppiato, passando da 0,8 a 1,8 chili a testa. In Italia nel 2025 ha toccato quota 1,12 chili. E a trainare la crescita sono i giovani: la fascia di consumatori più ampia è quella degli under 34 senza figli, seguita dagli adulti tra i 55 e i 64 anni. I dati sono stati presentati mercoledì 22 aprile al Rimini Expo Centre, nella seconda giornata di Macfrut 2026, durante il focus dedicato al frutto tropicale nella Mango Avocado Arena.