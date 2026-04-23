Avocado, ogni italiano ne consuma 1,1 kg l'anno: a guidare il boom i giovani under 34
A Macfrut 2026 i dati sul boom dell'avocado in Italia: consumo pro capite a 1,12 kg, vendite al dettaglio +28%. A trainare il mercato i consumatori under 34
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In dieci anni il consumo pro capite europeo di avocado è più che raddoppiato, passando da 0,8 a 1,8 chili a testa. In Italia nel 2025 ha toccato quota 1,12 chili. E a trainare la crescita sono i giovani: la fascia di consumatori più ampia è quella degli under 34 senza figli, seguita dagli adulti tra i 55 e i 64 anni. I dati sono stati presentati mercoledì 22 aprile al Rimini Expo Centre, nella seconda giornata di Macfrut 2026, durante il focus dedicato al frutto tropicale nella Mango Avocado Arena.
Un milione di tonnellate importate in Europa nel 2025
A tracciare il quadro del mercato è stata Shelly Vorster, direttrice generale della World Avocado Organisation (WAO). Nel 2025 l'Europa ha importato un milione di tonnellate di avocado, con l'Italia che al dettaglio ha venduto 55.000 tonnellate, in crescita del 28% sull'anno precedente (dati CIRAD). I prezzi al dettaglio sono saliti del 12% su base annua: i valori italiani sono oggi i più alti d'Europa, un fattore che — ha sottolineato Vorster — rappresenta un ostacolo nell'allargamento della base di consumatori.
Il profilo del consumatore italiano restituisce un'immagine precisa: entrambe le fasce principali — gli under 34 e gli adulti tra 55 e 64 anni — legano il consumo dell'avocado a motivazioni legate alla salute e al benessere. Il canale d'acquisto è in larga parte il supermercato (87,3%). Pranzo e cena i momenti di consumo più frequenti, mentre la colazione resta un'occasione legata prevalentemente al brunch del weekend.
La strategia WAO: social e influencer per conquistare i giovani
Per accompagnare la crescita dei consumi, la World Avocado Organisation punta su campagne informative e sull'uso dei canali digitali più frequentati dalle nuove generazioni. TikTok in particolare è diventato il terreno su cui passano ricette e consigli pratici sul frutto, accanto alle pubblicazioni dedicate ai benefici nutrizionali. L'obiettivo è ampliare le occasioni di consumo e rafforzare il posizionamento dell'avocado come alimento quotidiano, non più solo come ingrediente di tendenza.
Nella seconda parte del panel si sono alternate quattro case history internazionali: Matteo Lesma di Spreafico, Arturo Medina Castro della peruviana Prohass, Leah Sonkoi Maja di Fresh Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK) e Osmar Benitez della Junta Agroempresarial Dominicana.
Non solo avocado: IoT, biologico e tisane
La seconda giornata di Macfrut ha registrato il pieno di pubblico con un calendario denso di focus tecnici. All'Innovation Arena, il workshop con Politecnico di Torino e Università di Bologna ha affrontato il ruolo dei dati, dell'IoT e dell'intelligenza artificiale nella frutticoltura di precisione, con sensori installati direttamente sulle piante e nel suolo. Nella Healthy Food Arena spazio al mondo delle piante officinali — in Italia si consumano 7 milioni di tazze di infusi al giorno, per un mercato globale da 35 miliardi di dollari — e alle filiere del biologico, che in Italia nel 2024 contano 2,5 milioni di ettari e un fatturato di 10,7 miliardi di euro, di cui 3,7 dall'export.