Droni, robotica e intelligenza artificiale: a Macfrut 2026 il frutteto del futuro si tocca con mano
Innovation Arena, campi prova da 2.500 mq e Acqua Campus: a Macfrut 2026 le tecnologie che stanno trasformando l'agricoltura si vedono dal vivo. Al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile
Intelligenza artificiale, robotica, droni, agrivoltaico e sistemi di gestione idrica di ultima generazione. A Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, l'innovazione tecnologica non si racconta soltanto: si dimostra dal vivo, in due campi prova che complessivamente superano i 2.500 metri quadrati e in un'arena dedicata ai tre temi che stanno ridisegnando il futuro dell'agricoltura.
Innovation Arena: dati, robot e droni in campo
Nel Padiglione D3, l'Innovation Arena ospita mercoledì 22 aprile tre appuntamenti organizzati da Macfrut con il Politecnico di Torino, l'Università di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. Il primo (ore 10) è dedicato al ruolo dei dati e dell'intelligenza artificiale in frutticoltura: come l'IoT e i sistemi di monitoraggio continuo possono rendere la produzione più efficiente e remunerativa.
Il secondo (ore 12.15) si concentra sulla robotica applicata all'agricoltura, con esempi di sistemi autonomi già sul mercato o in fase di sviluppo.
Il terzo (ore 16.30) affronta l'impiego dei droni nell'agricoltura di precisione, dal monitoraggio fitosanitario integrato con l'AI alla distribuzione di prodotti per la protezione delle colture, con i risultati delle sperimentazioni condotte su cipolla, pomodoro e vite nelle aree colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna.
Due campi prova tra frutticoltura e orticoltura
Nell'area Pre-Harvest, i visitatori possono entrare in un doppio campo prova allestito nei padiglioni A1 e C1. Il focus orticolo (padiglione A1) presenta colture come baby leaf e carote, insieme a sistemi innovativi di lavorazione del terreno, nuove seminatrici e sarchiatrici a basso impatto ambientale. Il campo frutticolo (padiglione C1) ospita impianti di meli, ciliegi e vigneto, con dimostrazioni di reti antigrandine e pannelli agrovoltaici capaci di generare reddito energetico e al contempo proteggere le colture dagli effetti del cambiamento climatico. Tour tecnici guidati e dimostrazioni delle macchine da parte dei costruttori completano il programma.
Acqua Campus: oltre 1.000 metri quadrati dedicati alla risorsa idrica
Si rinnova la collaborazione tra Macfrut e Acqua Campus, coordinata da ANBI e dal Canale Emiliano Romagnolo. Un'area sperimentale interattiva di oltre 1.000 mq ospita i più moderni sistemi di irrigazione, dal consiglio irriguo digitale di Irriframe alla certificazione volontaria di sostenibilità Goccia Verde, fino alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella gestione dell'acqua in campo. Lo spazio funziona anche da aula didattica all'aperto per le scuole ad indirizzo agronomico e da luogo di confronto tra Consorzi di bonifica, ricercatori e imprese.
L'agricoltura di precisione, il risparmio idrico e le energie rinnovabili in campo non sono più prospettive: a Macfrut diventano esperienze concrete per agricoltori e operatori alla ricerca di soluzioni praticabili.