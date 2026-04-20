Droni, robotica e intelligenza artificiale: a Macfrut 2026 il frutteto del futuro si tocca con mano

Nell'area Pre-Harvest, i visitatori possono entrare in un doppio campo prova allestito nei padiglioni A1 e C1. Il focus orticolo (padiglione A1) presenta colture come baby leaf e carote, insieme a sistemi innovativi di lavorazione del terreno, nuove seminatrici e sarchiatrici a basso impatto ambientale. Il campo frutticolo (padiglione C1) ospita impianti di meli, ciliegi e vigneto, con dimostrazioni di reti antigrandine e pannelli agrovoltaici capaci di generare reddito energetico e al contempo proteggere le colture dagli effetti del cambiamento climatico. Tour tecnici guidati e dimostrazioni delle macchine da parte dei costruttori completano il programma.