Il Ministro Lollobrigida inaugura Macfrut 2026: l'ortofrutta italiana tra competitività e geopolitica

Il cuore della giornata inaugurale è il convegno "L'ortofrutta, tra competitività e geopolitica", moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore Micaela Cappellini. Il tema non è accademico: in un contesto globale segnato da tensioni commerciali e nuovi equilibri tra aree produttive, capire dove e come l'ortofrutta italiana può competere è una questione concreta che riguarda migliaia di imprese.