Mango e avocado, un mercato globale da 80 miliardi di dollari: il boom arriva in Italia
Import di avocado a +142% in cinque anni, mango a +80%. A Macfrut 2026 l'evento mondiale "Mango and Avocado Explosion" riunisce l'intera filiera dei due frutti tropicali
Mango e avocado sono i prodotti simbolo di Macfrut 2026. Due frutti che insieme muovono un mercato globale superiore agli 80 miliardi di dollari e che in Italia stanno vivendo una crescita senza precedenti. Dal 21 al 23 aprile, al Rimini Expo Centre, l'evento internazionale "Mango and Avocado Explosion" riunirà per la prima volta l'intera filiera mondiale, dalla produzione alla commercializzazione, con case history da tre continenti e sessioni di business dedicate.
I numeri di un'esplosione
I dati parlano chiaro. Le importazioni italiane di avocado sono passate da 27.887 tonnellate nel 2020 a 67.576 nel 2025: un balzo del 142,3% in cinque anni, per un valore che ha superato i 171 milioni di euro (+144,3%). I consumi interni hanno raggiunto le 40mila tonnellate, con una crescita del 179% nell'ultimo quinquennio, seconda migliore performance in Europa dopo la Spagna (fonte: rielaborazione Fruitimprese su dati Eurostat; dati Ismea).
Il mango segue una traiettoria analoga: l'import è cresciuto dell'80% nello stesso periodo, da 14.748 a 26.555 tonnellate, per un valore di 56 milioni di euro. Una famiglia italiana su cinque acquista mango, principalmente per il piacere del prodotto (fonte: Ismea). I dati Ismea più recenti confermano il trend anche al dettaglio: nel 2025 gli acquisti di avocado sono cresciuti del 47% e quelli di mango del 36,4%.
Un mercato mondiale in espansione
A livello globale, la produzione di avocado ha raggiunto gli 11,2 milioni di tonnellate nel 2024 (stima FAO), con il Messico leader a circa 3 milioni di tonnellate, seguito da Colombia, Repubblica Dominicana, Perù e Indonesia. Il valore di mercato, stimato in 12,6 miliardi di dollari nel 2024, è previsto in crescita fino a 16,9 miliardi entro il 2033 (fonte: MarketReportsWorld). Il mango si muove su volumi ancora superiori — circa 60-62 milioni di tonnellate annue — con l'India che da sola copre il 40% della produzione mondiale (fonte: FAO, Statista).
Tre giorni di filiera mondiale a Rimini
L'evento a Macfrut si articola su tre giornate. Martedì 21 aprile sessione dedicata al mango, con analisi di mercato di Freshfel Europe e case history da Brasile, Colombia, Egitto e India. Mercoledì 22 focus sull'avocado con il World Avocado Organisation e case history da Perù, Italia, Kenya e Repubblica Dominicana, seguito da un cooking contest a cura degli IAL. Giovedì 23 il tema si sposta sull'Italia con la sessione "Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia", che mette a confronto Fruitimprese, Università di Palermo, Coldiretti e Confagricoltura con le testimonianze di produttori e vivaisti italiani.
Come sintetizzano i dati Ismea, tutti gli indicatori puntano a una crescita nel breve e medio periodo per entrambi i prodotti. Per l'Italia, e in particolare per il Mezzogiorno dove le condizioni climatiche ne permettono la coltivazione, la sfida è passare da Paese importatore a protagonista anche sul fronte produttivo.