Mango e avocado, un mercato globale da 80 miliardi di dollari: il boom arriva in Italia

L'evento a Macfrut si articola su tre giornate. Martedì 21 aprile sessione dedicata al mango, con analisi di mercato di Freshfel Europe e case history da Brasile, Colombia, Egitto e India. Mercoledì 22 focus sull'avocado con il World Avocado Organisation e case history da Perù, Italia, Kenya e Repubblica Dominicana, seguito da un cooking contest a cura degli IAL. Giovedì 23 il tema si sposta sull'Italia con la sessione "Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia", che mette a confronto Fruitimprese, Università di Palermo, Coldiretti e Confagricoltura con le testimonianze di produttori e vivaisti italiani.