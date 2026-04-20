Cibo sano, biologico e piante officinali: a Macfrut 2026 il salone Healthy Food si fa in tre

Il cibo sano non è più una nicchia: è un trend strutturale che ridisegna i consumi degli italiani. A Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, la Healthy Food Area triplica la propria proposta per accompagnare questa trasformazione, articolandosi in tre sezioni: Healthy Food sui prodotti salutistici e minimamente processati, Organic Produce sul biologico e Spices & Herbs Global Expo dedicato alle piante officinali, spezie e prodotti erboristici.