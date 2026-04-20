Cibo sano, biologico e piante officinali: a Macfrut 2026 il salone Healthy Food si fa in tre
Prodotti salutistici, biologico e piante officinali: a Macfrut 2026 la Healthy Food Area triplica l'offerta con workshop, Tisana Day e Herbal Factory. Al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile
Il cibo sano non è più una nicchia: è un trend strutturale che ridisegna i consumi degli italiani. A Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, la Healthy Food Area triplica la propria proposta per accompagnare questa trasformazione, articolandosi in tre sezioni: Healthy Food sui prodotti salutistici e minimamente processati, Organic Produce sul biologico e Spices & Herbs Global Expo dedicato alle piante officinali, spezie e prodotti erboristici.
Un mercato che cresce a doppia cifra
I numeri confermano la direzione. Secondo i dati Ismea, i consumi di frutta fresca biologica confezionata sono cresciuti del 7% a valore, mentre al dettaglio il riorientamento verso prodotti salutistici è netto: mirtilli +25,9%, melograno +25%, frutta in guscio +2,6% (fonte: dati Ismea). Il settore degli ortaggi di IV gamma si mantiene stabile, con una spesa in lieve crescita (+0,4%), a conferma di una domanda ormai consolidata per i prodotti pronti al consumo.
È in questo contesto che la Healthy Food Area propone un percorso completo per operatori e professionisti, dall'esposizione alle tecnologie di trasformazione per alimenti vegetali ad alto valore nutrizionale.
Tre workshop sui temi chiave
Il programma si sviluppa su tre appuntamenti ospitati nel palco centrale dell'area. Si parte martedì 21 aprile (ore 14) con "Dalla terra alla tavola: filiere biologiche e innovazione agroecologica", un confronto tra aziende del bio, enti di ricerca ed esperti del settore. Mercoledì 22 (ore 14) il focus si sposta su "Essenza di processo e innovazione: il viaggio delle spezie e delle erbe officinali verso il futuro", dedicato ai processi di trasformazione che generano valore nelle filiere delle piante aromatiche e officinali a uso alimentare. Chiude il ciclo giovedì 23 (ore 10) la tavola rotonda "IV Gamma 4.0: innovazione, qualità e sostenibilità nei prodotti ortofrutticoli ready-to-eat", sulle più recenti innovazioni nella salvaguardia del valore nutrizionale degli alimenti pronti al consumo.
Tisana Day e Herbal Factory: esperienza diretta
Mercoledì 22 aprile è la giornata dedicata alla tisana, prodotto simbolo della filiera officinale. Al mattino (ore 10) un meeting professionale ne esplora l'evoluzione da rimedio salutistico a preparazione di conforto; nel pomeriggio (ore 16) l'"Herbal Tea Contest" invita i partecipanti a creare una tisana originale guidati da esperti, con la possibilità di ottenere il riconoscimento di migliore tisana 2026.
Per tutti e tre i giorni di fiera è attiva la Herbal Factory, un'area interattiva curata dai docenti e ricercatori dell'Università di Padova che permette ai visitatori di avvicinarsi in prima persona alla produzione di materia prima officinale: dall'essiccazione alla distillazione, con dimostrazioni di attrezzature professionali e test sensoriali per il riconoscimento di droghe officinali e oli essenziali.
La Healthy Food Area è realizzata da Macfrut in collaborazione con l'Università di Bologna (DISTAL), Fippo e la rivista Erboristeria Domani.