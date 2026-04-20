La Sicilia è la prima regione ortofrutticola d'Italia: a Macfrut 2026 da protagonista
Con 3 miliardi di euro di valore e 263mila ettari coltivati, la Sicilia è Regione Partner di Macfrut 2026. Dai primati nel biologico alle DOP, il racconto di un'eccellenza italiana
© Shutterstock
La Sicilia è la prima regione italiana per valore della produzione ortofrutticola: 263mila ettari coltivati, 4,6 milioni di tonnellate raccolte e un valore che sfiora i 3 miliardi di euro, il 16% del totale nazionale (fonte: Ismea su dati Istat). Non a caso Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, l'ha scelta come Regione Partner della 43esima edizione.
Un peso specifico difficile da eguagliare
L'ortofrutta siciliana, con 2.982 milioni di euro, supera da sola regioni come Emilia-Romagna e Lazio. Insieme a Puglia e Campania, totalizza il 45% del valore ortofrutticolo nazionale. Il primato è particolarmente netto negli agrumi: l'isola rappresenta il 58% della superficie nazionale e il 50% dei volumi, con oltre 1,5 milioni di tonnellate. Ma il panorama va oltre: uva da tavola (40% della superficie nazionale), frutta in guscio (29%) e ortaggi in coltura protetta, cresciuti a un tasso medio annuo del 7,9% nell'ultimo decennio.
Prima anche nel biologico
Con 413mila ettari di SAU bio, la Sicilia copre il 17% della superficie biologica italiana ed è la prima regione del Paese (fonte: SINAB – Report Bio in cifre 2024). Nell'ortofrutta bio conta circa 47mila ettari, un quarto del totale nazionale. Le maggiori estensioni riguardano agrumi biologici (18.580 ettari, 30% della superficie agrumicola regionale) e frutta a guscio (16.372 ettari, 47%).
DOP, IGP e un patrimonio di tipicità
La DOP Economy siciliana vale 555 milioni di euro con 67 prodotti a indicazione geografica (fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2024). L'ortofrutta IG conta 19 denominazioni siciliane su 126 nazionali: tra le più rilevanti, l'Arancia Rossa di Sicilia IGP (26.791 tonnellate certificate, 17 milioni di euro), il Limone di Siracusa IGP e il Pomodoro di Pachino IGP.
Dalle primizie ai frutti tropicali
Le condizioni pedoclimatiche dell'isola permettono un'offerta unica: dalle primizie che aprono la campagna nazionale (patate, meloni, uve) alle tardizie che la chiudono, dagli ortaggi destagionalizzati in coltura protetta fino alle produzioni tropicali come mango e avocado, che trovano in Sicilia un terreno ideale. A Macfrut 2026, questo patrimonio sarà raccontato a una platea internazionale di buyer e operatori attraverso un ricco programma di iniziative.