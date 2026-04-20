IN TESTA LA SICILIA

La Sicilia è la prima regione ortofrutticola d'Italia: a Macfrut 2026 da protagonista

Con 3 miliardi di euro di valore e 263mila ettari coltivati, la Sicilia è Regione Partner di Macfrut 2026. Dai primati nel biologico alle DOP, il racconto di un'eccellenza italiana

20 Apr 2026 - 14:22
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La Sicilia è la prima regione italiana per valore della produzione ortofrutticola: 263mila ettari coltivati, 4,6 milioni di tonnellate raccolte e un valore che sfiora i 3 miliardi di euro, il 16% del totale nazionale (fonte: Ismea su dati Istat). Non a caso Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, l'ha scelta come Regione Partner della 43esima edizione.

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Un peso specifico difficile da eguagliare

 L'ortofrutta siciliana, con 2.982 milioni di euro, supera da sola regioni come Emilia-Romagna e Lazio. Insieme a Puglia e Campania, totalizza il 45% del valore ortofrutticolo nazionale. Il primato è particolarmente netto negli agrumi: l'isola rappresenta il 58% della superficie nazionale e il 50% dei volumi, con oltre 1,5 milioni di tonnellate. Ma il panorama va oltre: uva da tavola (40% della superficie nazionale), frutta in guscio (29%) e ortaggi in coltura protetta, cresciuti a un tasso medio annuo del 7,9% nell'ultimo decennio.

Prima anche nel biologico

 Con 413mila ettari di SAU bio, la Sicilia copre il 17% della superficie biologica italiana ed è la prima regione del Paese (fonte: SINAB – Report Bio in cifre 2024). Nell'ortofrutta bio conta circa 47mila ettari, un quarto del totale nazionale. Le maggiori estensioni riguardano agrumi biologici (18.580 ettari, 30% della superficie agrumicola regionale) e frutta a guscio (16.372 ettari, 47%).

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Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI alla Camera. Nato il 21 marzo 1972 a Tivoli. Laureato in Giurisprudenza. Militante di lungo corso nelle formazioni di destra/centrodestra, è stato tra i fondatori di FdI. 

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DOP, IGP e un patrimonio di tipicità

 La DOP Economy siciliana vale 555 milioni di euro con 67 prodotti a indicazione geografica (fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2024). L'ortofrutta IG conta 19 denominazioni siciliane su 126 nazionali: tra le più rilevanti, l'Arancia Rossa di Sicilia IGP (26.791 tonnellate certificate, 17 milioni di euro), il Limone di Siracusa IGP e il Pomodoro di Pachino IGP.

Dalle primizie ai frutti tropicali

 Le condizioni pedoclimatiche dell'isola permettono un'offerta unica: dalle primizie che aprono la campagna nazionale (patate, meloni, uve) alle tardizie che la chiudono, dagli ortaggi destagionalizzati in coltura protetta fino alle produzioni tropicali come mango e avocado, che trovano in Sicilia un terreno ideale. A Macfrut 2026, questo patrimonio sarà raccontato a una platea internazionale di buyer e operatori attraverso un ricco programma di iniziative.

macfrut2026

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