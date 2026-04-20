La Sicilia è la prima regione ortofrutticola d'Italia: a Macfrut 2026 da protagonista

L'ortofrutta siciliana, con 2.982 milioni di euro, supera da sola regioni come Emilia-Romagna e Lazio. Insieme a Puglia e Campania, totalizza il 45% del valore ortofrutticolo nazionale. Il primato è particolarmente netto negli agrumi: l'isola rappresenta il 58% della superficie nazionale e il 50% dei volumi, con oltre 1,5 milioni di tonnellate. Ma il panorama va oltre: uva da tavola (40% della superficie nazionale), frutta in guscio (29%) e ortaggi in coltura protetta, cresciuti a un tasso medio annuo del 7,9% nell'ultimo decennio.