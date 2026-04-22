Nel pomeriggio il presidente di Macfrut Patrizio Neri ha inaugurato gli stand di due Paesi dell'Area Caraibica e sudamericana al centro del focus internazionale dell'edizione. Per la Repubblica Dominicana sono intervenuti la Viceministra dello Sviluppo Agroindustriale Anibelca Mena e l'Ambasciatore Rafael A. Lantigua Ciriaco, che ha rivendicato il nuovo profilo del Paese: "Macfrut è la testimonianza che non siamo solo turismo, ma anche grandi produttori di avocado e mango". Per il Perù, al debutto assoluto a Rimini, l'Ambasciatore Manuel Cacho-Sousa ha puntato sull'obiettivo commerciale: trovare importatori e canali di distribuzione per le cooperative di piccoli produttori che costituiscono l'ossatura della filiera peruviana.