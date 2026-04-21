Lollobrigida inaugura Macfrut 2026: "Più di una fiera, un ponte tra Italia e mondo"

"Macfrut è più di una fiera, è l'occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo", ha dichiarato Lollobrigida, ricordando gli investimenti del governo sul comparto: finanziamenti diretti sulle filiere e fondi PNRR che superano i 2 miliardi di euro, capaci di sviluppare quasi 3 miliardi di investimenti complessivi, cui si aggiungono interventi su energia, agrisolare e logistica. "È una filiera di qualità, capace di creare ricchezza, lavoro e sviluppo. Macfrut è la prova della nostra capacità di rappresentare un'opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali".