Ultimo, fuori il nuovo inedito "Questa insensata voglia di te"
Il cantautore romano pubblica il singolo a poco più di due mesi dalla data che si terrà a Roma, andata sold out in poche ore
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È uscito "Questa Insensata Voglia Di Te", il nuovo brano inedito di Ultimo, da lui stesso scritto e composto. Nei giorni scorsi, l'attesa tra i fan era cresciuta dopo che il cantautore romano aveva pubblicato il video di un tramonto sullo skyline di New York. Ora l'ufficialità: con un annuncio arrivato solo poche ore prima della mezzanotte, Ultimo ha pubblicato il brano sotto la sua etichetta indipendente Ultimo Records, insieme al nuovo videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at BerkleeNYC.
Una ballad dalla carica emotiva
"Questa insensata voglia di te" è una ballad intensa in cui il piano accompagna la voce, e mette al centro l'urgenza emotiva e la cifra stilistica tipiche della discografia di Ultimo. La sua uscita arriva a poco più di due mesi da "Ultimo 2026 - La Favola Per Sempre", una data unica che si terrà il 4 luglio 2026 a Roma - Tor Vergata. Uno show che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi: una chiamata a raccolta di tutto il suo pubblico, che ha risposto con un'ondata travolgente di conferme, tanto da mandare sold out il concerto in sole tre ore con 250 mila biglietti venduti. Un momento particolarmente significativo per il cantautore romano, che si prepara a questo grande evento.