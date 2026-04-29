Ultimo, fuori il nuovo inedito "Questa insensata voglia di te"

È uscito "Questa Insensata Voglia Di Te", il nuovo brano inedito di Ultimo, da lui stesso scritto e composto. Nei giorni scorsi, l'attesa tra i fan era cresciuta dopo che il cantautore romano aveva pubblicato il video di un tramonto sullo skyline di New York. Ora l'ufficialità: con un annuncio arrivato solo poche ore prima della mezzanotte, Ultimo ha pubblicato il brano sotto la sua etichetta indipendente Ultimo Records, insieme al nuovo videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at BerkleeNYC.