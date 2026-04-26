Nel dicembre 2023 è stata avviata la causa, grazie a una legge californiana che consente di denunciare abusi sessuali anche a distanza di diversi anni. Rita Butler Barrett ha, quindi, raccontato di aver conosciuto Jermaine Jackson in contesti vicini all'industria musicale e al sindacato dei musicisti. Secondo quanto sostiene la donna, il cantante si sarebbe presentato senza preavviso nella sua abitazione a Encino, per poi forzare la porta d'ingresso e aggredirla. Butler Barrett ha detto di essere rimasta profondamente scossa e traumatizzata dall'evento.