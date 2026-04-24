Ferrara, "no" delle suore a Marilyn Manson

"Purtroppo le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall'alto, quindi immagino dalla Curia, con cui non posso dire di avere ottimi rapporti, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson. Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l'occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni. Nella mia idea di Chiesa, quando ci si trova di fronte a quella che, nel linguaggio ecclesiastico, potrebbe essere definita una "pecorella smarrita", a maggior ragione bisognerebbe cercare il dialogo e accoglierla. Questa chiusura a prescindere, da chi solitamente non manca mai di attaccarmi pubblicamente proprio su questi temi, mi lascia un po' perplesso", ha affermato il sindaco Fabbri. Non è tardata ad arrivare la risposta del vescovo della Curia di Ferrara. "Le suore sono in grado di decidere per sé stesse", ha affermato piccatamente il pastore.