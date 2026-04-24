Ferrara, "no" delle suore a Marilyn Manson
Secondo il primo cittadino della città, Alan Fabbri, la responsabilità della decisione sarebbe da attribuire alla Curia mentre per il vescovo ferrarese ha affermato: "Le suore sono in grado di decidere per sè stesse"
Ormai sembrava certo. Il rocker "maledetto", Marilyn Manson, sarebbe stato ospitato in un convento di suore, a Ferrara, in occasione del concerto che si terrà l'11 luglio nella città emiliana. E invece, l'artista ha ricevuto un no secco sulla possibilità di usufruire del backstage messo a disposizione dalle religiose. A esprimere parere negativo, secondo quanto affermato dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, sarebbe stata la Curia della cittadina. "Le suore sono in grado di decidere per sè stesse", ha ribattuto il vescovo allontanando dagli uffici diocesani qualsiasi responsabilità in merito alla decisione. Indipendentemente da chi abbia deciso, una cosa è certa: Marilyn Manson dovrà trovarsi un'altra sistemazione.
Lo scontro tra il vescovo e il sindaco
"Purtroppo le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall'alto, quindi immagino dalla Curia, con cui non posso dire di avere ottimi rapporti, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson. Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l'occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni. Nella mia idea di Chiesa, quando ci si trova di fronte a quella che, nel linguaggio ecclesiastico, potrebbe essere definita una "pecorella smarrita", a maggior ragione bisognerebbe cercare il dialogo e accoglierla. Questa chiusura a prescindere, da chi solitamente non manca mai di attaccarmi pubblicamente proprio su questi temi, mi lascia un po' perplesso", ha affermato il sindaco Fabbri. Non è tardata ad arrivare la risposta del vescovo della Curia di Ferrara. "Le suore sono in grado di decidere per sé stesse", ha affermato piccatamente il pastore.