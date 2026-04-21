Dal 2019, Ferrara ha "ospitato artisti molto diversi, non solo dj internazionali della techno, come Solomon, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Paul van Dyk, ma anche artisti del calibro di Bruce Springsteen e Marilyn Manson, che sarà a Ferrara quest'anno, come anche Vasco Rossi, che aprirà da Ferrara il suo nuovo tour il 5 e 6 giugno", ha detto il primo cittadino. "Se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e 'progressista', possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento", ha annunciato.