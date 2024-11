One Assassination Under God

No Funeral Without Applause

Nod If You Understand

As Sick as the Secrets Within

Sacrilegious

Death Is Not a Costume

Meet Me in Purgatory

Raise the Red Flag

Sacrifice of the Mass









Il tour, sold out, del 2025 Manson porterà il nuovo album live in Europa nel 2025, e si tratterà del primo tour nel continente dal 2018. L'artista si esibirà in 10 principali città europee, giù tutte sold out, il prossimo febbraio e arriverà anche in Italia, a sei anni di distanza dall’ultima apparizione nel nostro Paese, per un’unica data all’Alcatraz di Milano l’11 febbraio 2025.