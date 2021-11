Nuove accuse contro Marilyn Manson: rinchiudeva le sue donne in una stanza delle torture insonorizzata

Leggi Anche Marilyn Manson, aperta una inchiesta a Los Angeles per abusi e violenza

L'ex assistente di Manson, Ashley Walters, che lo ha citato in giudizio per violenza sessuale e percosse, ha affermato che il cantante di "Beautiful People" ha "sempre scherzato e si è vantato della stanza". Un altro ex assistente, Ryan Brown, ha negato di aver mai visto donne confinate nella stanza, ma ha detto alla rivista: "Era risaputo che era così che la chiamavano tutti". Manson aveva confermato l'esistenza della stanza, affermando in un'intervista a una rivista nel 2012: "Se qualcuno è cattivo, posso chiuderlo a chiave in un posto insonorizzato".

L'ex fidanzata Ashley Morgan Smithline, che ha accusato il rocker di averla violentata e abusata durante la loro relazione di due anni, ha affermato di essere una delle donne costrette a rimanere nella stanza. "All'inizio, lo faceva sembrare divertente. ma poi lui l’ha reso molto punitivo. Anche se avessi urlato nessuno mi avrebbe sentito", ha detto la modella a Rolling Stone. Smithline ha detto che lo spazio aveva le dimensioni di un camerino di un grande magazzino e ha anche spiegato che se avesse combattuto Manson per entrare nella stanza, lui si sarebbe "divertito di più" così "ho imparato a non combatterlo, perché questo gli dava piacere e allora mi sono come estraniata da quel contesto con la testa".

Dall'inizio di quest'anno, almeno 15 donne, tra cui l'attrice di "Game of Thrones" Esmé Bianco, hanno accusato il cantante di "Personal Jesus" di vari livelli di abusi sessuali, psicologici e fisici. Sebbene il suo caso contro Jane Does sia stato archiviato a settembre, un giudice ha deciso a ottobre di continuare il procedimento con il caso della Bianco. Manson ha negato tutte le accuse. Il suo avvocato, Howard King, ha dichiarato a Page Six ad aprile che le affermazioni di Bianco "sono dimostrabilmente false". Manson ha nuovamente negato le affermazioni in una dichiarazione a Rolling Stone dopo l'uscita dell'inchiesta.

