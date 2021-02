Marilyn Manson, aperta una inchiesta a Los Angeles per abusi e violenza

"Il nome è Brian Warner. Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora teenager e per anni ha orrendamente abusato di me - aveva scritto l'attrice in un post su Instagram - Manson mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per mettere in piazza il pericolo che rappresenta e avvertire le molte industrie che lo hanno agevolato prima che possa rovinare altre vite".

Da parte sua Manson aveva dichiarato che le sue relazioni intime sono state sempre consensuali.

