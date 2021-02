Marilyn Manson scaricato dalla casa discografica si difende dopo le accuse: "Orribili distorsioni della realtà"

Dopo lo scandalo sollevato dall'attrice Evan Rachel Wood che ha confessato di essere stata adescata da Marilyn Manson quando era una teenager e di aver subito "orribili abusi per anni", il cantante replica alle accuse e su Instagram attacca: "Orribili distorsioni della realtà". Intanto la sua casa discografica, la Loma Vista Recordings, rompe il contratto. Non solo. La sua ex fa sapere attraverso un post su Instagram che è stato chiesto all'Fbi di aprire una inchiesta.

LA DIFESA DI MANSON - "Ovviamente la mia arte e la mia vita attirano da tempo controversie, ma queste accuse recenti sono orribili distorsioni della realtà - ha scritto il cantante sui social - Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali, con partner che la pensavano allo stesso modo. A prescindere dal come, e dal perché, altri ora stanno scegliendo di rappresentare in modo falso il passato, questa è la verità".

LA RICHIESTA ALL'FBI - Evan Rachel Wood ha rivelato intantoche l'indagine è stata richiesta dalla senatrice dello stato della California Susan Rubio. L'attrice 33enne ha pubblicato una lettera che la Rubio ha inviato al procuratore generale degli Stati Uniti e al direttore dell'Fbi. “Le presunte vittime hanno chiamato in causa Marilyn Manson, noto anche come Brian Hugh Warner, come l'autore degli abusi. Chiedo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incontri immediatamente le presunte vittime e indaghi su queste accuse", scrive la senatrice.

"In qualità di sopravvissuta alla violenza domestica che ora difende le vittime nel mio ruolo di legislatore dello stato della California, condivido un trauma comune di controllo emotivo, psicologico e fisico per mano di un violentatore", ha proseguito Rubio. Che ha anche dichiarato di essere "particolarmente allarmata" perché alcuni dei presunti casi provengono dalla California.

LA CASA DISCOGRAFICA ROMPE IL CONTRATTO - Intanto la casa discografica dell'artista, che ha pubblicato gli ultimi tre suoi album, lo ha scaricato con un comunicato stampa in cui annuncia di aver interrotto il contratto: "Alla luce delle inquietanti accuse mosse da Evan Rachel Wood e altre donne nei confronti di Marilyn Manson, Loma Vista interrompe da subito la promozione dell'ultimo album del cantante. Abbiamo anche deciso di non voler più lavorare con Marilyn Manson per i suoi futuri progetti".

