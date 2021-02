Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson: "Ha abusato di me per anni"

Di essere stata violentata lo aveva già detto qualche anno fa, ma fino a oggi Evan Rachel Wood aveva taciuto il nome del suo violentatore. Ora ha deciso di uscire allo scoperto. Con un post su Instagram che non ammette dubbi, l'attrice ha accusato Marilyn Manson di essere il suo aguzzino. "Ha iniziato ad adescarmi quando era una tenenager e ha abusato orribilmente di me per anni" ha scritto.

La Wood e Marilyn Manson hanno avuto una relazione durata poco più di tre anni. Iniziata nel 2007, quando l'attrice aveva 19 anni, e proseguita fino al 2010, quando i due si fidanzarono ufficialmente, naufragò alcuni mesi dopo senza che la coppia arrivasse alle nozze.

Nel post la Rachel Wood attacca frontalmente la rockstar. "Il nome dell’uomo che ha abusato di me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn Manson - scrive -. Ha iniziato ad adescarmi quando ero un’adolescente e ha orribilmente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi. Non voglio più vivere con la paura dei ricatti o di una rappresaglia. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e quelli che gli hanno permesso di fare ciò che ha fatto, prima che possa rovinare altre vite. Sono dalla parte delle vittime che non vogliono più restare in silenzio".

Un riferimento niente affatto generico visto che la Rachel Wood posta poi nelle storie di Instagram tutta una serie di testimonianze di ex collaboratrici o fidanzate di Warner che raccontano di esperienze atroci, di violenze psicologiche e fisiche subite e molto altro. Al momento dalla rockstar e dal suo entourage non è arrivata ancora alcuna risposta.

