Evan Rachel Wood si scaglia contro lo sceriffo Hopper di "Stranger Things": "Mai frequentare uomini così"

Evan Rachel Wood è rimasta infastidita dalla nuova piega che ha preso il personaggio dello sceriffo Hopper nella terza stagione di "Stranger Things" . Con un duro post su Twitter l'attrice ha criticato il nuovo carattere del protagonista della serie (geloso, isterico e autoritario): "Non dovreste mai frequentare un uomo come il poliziotto di Stranger Things. La gelosia estrema e i violenti accessi di rabbia non sono lusinghieri o sexy come vorrebbe farvi credere la tv".

I fan della serie dei fratelli Duffer, che è sbarcata in streaming su Netflix dal 4 luglio, hanno prontamente risposto all'attrice, sostenendo che, secondo loro, stava esagerando, e che in fondo Hopper è solo un personaggio di una serie tv e che per questo non va paragonato alla vita reale.



Ma Evan Rachel Wood ha continuato per la sua strada, avvalorando la sua tesi con altri tweet: "Sì, sono consapevole che è ‘solo una serie’ e che è ambientata ‘negli anni ’80’, anche se quella roba era inaccettabile anche allora. Ma è esattamente questo il punto. È solo una serie e questo è un amichevole promemoria per non farsi fregare da questo schifo nella vita reale".