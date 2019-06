"Stranger Things 3" sta arrivando, i ragazzi crescono e rimangono alcuni misteri da risolvere

COSA E' SUCCESSO NELLE DUE PRECEDENTI STAGIONI - Mentre gli spettatori fanno il conto alla rovescia per iniziare la maratona della terza stagione su Netflix, il cast è stato chiamato a raccontare le prime due in un video pubblicato in rete. La serie è partita dalla scomparsa del dodicenne Will Byers che ha portato all’inizio delle ricerche disperate, i primi segnali della scoperta di un laboratorio segreto e l'arrivo di una strana ragazzina dai capelli rasati e dai poteri speciali, Undici, che fugge da quell’orrore imbattendosi negli amici di Will: Mike, Dustin e Lucas. La ragazzina spiega loro come l'amico sia in realtà finito in una dimensione parallela che chiamano “sottosopra”, rapito da un mostro, il Demogorgone. Nella successiva, Will non riesce a tagliare il suo legame con il Sottosopra mentre Undici viene tenuta rinchiusa nel bosco dallo sceriffo Hopper e cerca di scoprire di più sul suo passato e di come sia finita nelle grinfie dell’Hawkins National Laboratory.